Giro di prostituzione ad Agrigento, in 7 rischiano il processo

Chiamata e subito rinviata la prima udienza preliminare a carico di sette imputati che rischiano il processo per un giro di prostituzione nel centro storico di Agrigento. Alcuni problemi relativi alle notifiche ha fatto slittare l’udienza al prossimo 2 febbraio. La vicenda ricostruita dagli inquirenti risale all’estate 2014 su un giro di escort, fatte venire appositamente ad Agrigento, pubblicizzate sul sito internet “Bakeca Incontri”. Le donne contattavano escort da ogni parte d’Italia invitandole a venire nella Città dei Templi ed esercitare l’attività e organizzando un vero e proprio calendario in base alle adesioni in cambio di un compenso economico variabile. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Daniele Re, Fabio Modica Inglima, Gianfranco Pilato, Oreste Palmieri, Monica Malogioglio, Anna Pira e Alessandro Marchica.