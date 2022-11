Rogo in una casa di riposo, salvi gli ospiti della struttura

Un incendio di grosse dimensioni è divampato nella casa di riposo Stella Maris di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Per cause ancora da accertare, all’interno dei locali della comunità terapeutica per anziani sita in via Pirandello si sono sviluppate le fiamme e i dipendenti sono dovuti fuggire portando in salvo gli anziani ospiti con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, intervenuti con un massiccio spiegamento di forze per circoscrivere il rogo.

Tutte le persone presenti all’interno della casa di riposo sono state tratte in salvo dagli operatori della struttura e dai sanitari del 118.