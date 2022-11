Strade allagate a Licata, Cambiano: “i fondi per intervenire ci sono ma sono fermi”

alcune zone della città di Licata, tra cui quella di Fondachello-Playa, si sono svegliate allagate, a causa del forte temporale. Pochi millimetri di pioggia hanno trasformato le strade in torrenti, provocando non pochi disagi alla popolazione.

“Il sottodimensionamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane è un problema che attanaglia la città di Licata da diversi anni, ma nulla è stato fatto nel recente passato per porre in essere una definitiva soluzione a questo atavico problema, nonostante nel 2017, con l’amministrazione comunale che ho presieduto, siano stati ottenuti dal governo regionale con caparbietà 30 milioni di euro a seguito dell’alluvione del 2016”, dichiara il deputato regionale Angelo Cambiano.

“È stato già programmato un incontro con la struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana, struttura dove sono ferme ormai da anni le somme assegnate al Comune di Licata con delibera di giunta regionale del febbraio 2017. Somme che, per evidenti limiti ed incapacità progettuale, sono rimaste ad oggi non impegnate. Quanto sta accadendo nel territorio di Licata è espressione di criticità che interessano anche territori della provincia di Agrigento e della Regione Siciliana”, continua Cambiano. Bisognerebbe intervenire preventivamente piuttosto che in emergenza, curando sempre il territorio con una adeguata pianificazione progettuale che permetta di spendere le risorse stanziate che spesso, per negligenza, si perdono”.