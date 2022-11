Campobello di Licata, ultimi giorni per presentarsi all’Ufficio Vitivinicolo

Sono gli ultimi giorni per presentarsi all’Ufficio Vitivinicolo, per la campagna vitivinicola 2022. Si osserva il seguente orario comunale: sino al 30 novembre, dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 8 alle ore 14 e dalle 14,30 alle ore 18,30; il sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,30; la domenica dalle ore 8 alle ore 14. Riferimenti telefonici: A. C.: 3392901395; T.C. 3389903252

Giovanni Blanda