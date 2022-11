Sanità, La Rocca Ruvolo: “Chiederò audizione su criticità ospedali Ribera e Sciacca”

”Nella seduta di mercoledì prossimo chiederò al presidente della commissione Salute dell’Ars, Pippo Laccoto, di inserire al primo punto della programmazione dei lavori della sesta commissione un’audizione, alla presenza dell’assessore regionale per la Salute, Giovanna Volo, per affrontare le criticità degli ospedali di Sciacca e Ribera e trovare urgentemente soluzioni per garantire ai cittadini di questo territorio il diritto alla salute”.

Lo fa sapere in una nota la deputata regionale di Forza Italia all’Ars e sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, che ieri ha partecipato a Sciacca all’incontro con i sindaci del comprensorio per discutere delle criticità presenti nell’ospedale di Sciacca.