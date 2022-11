Una decina di famiglie a rischio sgombero a Palermo, appello a Lagalla, “Serve piano di rientro”

A Palermo alcune famiglie che abitano nelle cosiddette “Case Rocca Morici” restano di restare senza un tetto sopra la testa. È imminente lo sgombero di una decina di famiglie assegnatarie da oltre un secolo delle costruzioni nell’area della Favorita, con provvedimenti dell’allora ministero della Real Casa. I provvedimenti di sgombero sono in programma per i prossimi giorni. Il Sunia, sindacato degli inquilini, adesso chiede lo stop alle procedure.

“Oggi a queste famiglie giungono richieste di pagamento d’indennità di occupazione sproporzionate rispetto alle condizioni di disagio socio-economiche in cui si trovano e, tra l’altro, non coerenti con gli importi dei canoni di locazione d’immobili di edilizia residenziale pubblica (Erp) – dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish – Come sindacato degli inquilini e degli assegnatari ribadiamo al sindaco Lagalla e alla vice sindaca Varchi la richiesta di sospensione dei provvedimenti di sgombero adottati. E restiamo in attesa della predisposizione di un piano d’intervento in grado di dare risposte alle esigenze diffuse in città”.

Il sindacato chiede un incontro al primo cittadino e d’incontrare l’amministrazione comunale per analizzare le condizioni abitative delle famiglie sotto la minaccia di sgombero e prevedere un piano di rientro adeguato alle possibilità economiche di ciascun nucleo e in armonia con le norme sui canoni di locazione immobili di residenza pubblica.