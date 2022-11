Campobello di Licata, Iniziano i festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione

Al via, Campobello di Licata, i festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine Immacolata. Oggi, mercoledì 30 novembre, e’ la Giornata della Carita’. Nella chiesa parrocchiale di Gesu’ e Maria, con inizio alle ore 15, adorazione eucaristica, confessioni e coroncina della Divina Misericordia. Alle ore 18, recita del Santo Rosario, novena cantata e Santa messa (ore 18,30). La raccolta delle offerte sara’ devoluta alle opere di carita’.

Giovedì 1 dicembre sara’ la Giornata delle vocazioni. Fra gli appuntamenti religiosi, la Santa Messa, alle ore 18,30. Verra’ portata la Croce del GiovanInfesta, che si terra’ il prossimo maggio a Campobello su decisione dell’Arcivescovado. Ogni sera, nel salone della chiesa, sara’ aperta la Lotteria dell’Immacolata, il cui ricavato sara’ destinato a scopi benefici. I festeggiamenti – che si concluderanno il giorno 8 dicembre, con una coda in programma domenica 11 dicembre, a cura del Coro polifonico “Alma Laetitia cantorum – sono promossi dalla chiesa della Beata Maria Vergine dell’Immacolata.

Giovanni Blanda