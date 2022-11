Gli ingegneri seguono con interesse il Comitato pro-aeroporto ad Agrigento

Questo Ordine, nel condividere l’iniziativa proposta dal Comitato pro-aeroporto, rivolta a sensibilizzare le amministrazioni locali per lo sviluppo socio-economico del territorio, ritiene che la stessa meriti il massimo coinvolgimento. Pertanto, gli ingegneri della provincia di Agrigento seguono con interesse l’attività di sensibilizzazione che sta svolgendo il suddetto Comitato per la realizzazione dell’aeroporto nella fascia centro meridionale della Sicilia.

Si apprende con soddisfazione la notizia, rilanciata sabato scorso da alcuni organi di stampa, che ad oggi tutti i Consigli comunali della provincia di Agrigento hanno già deliberato a favore del suddetto aeroporto. Gli ingegneri auspicano che, anche grazie all’attività della Commissione Infrastrutture dell’ex Provincia di Agrigento, composta da alcuni sindaci, si possa riportare alla ribalta nazionale il tema della carenza infrastrutturale della zona sud-occidentale della Sicilia.

L’iniziativa, finalizzata a realizzare e gestire l’aeroporto nel territorio centro sud della Sicilia, in prossimità di Agrigento, é stata sposata da questo Ordine anche nell’ambito della Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Agrigento che ha predisposto una serie di emendamenti alla Legge di Bilancio del 2021, tra cui quello per reperire i fondi necessari.

Gli ingegneri auspicano che, durante la nuova legislatura, il Governo regionale e quello nazionale finanzino interventi infrastrutturali organici per potenziare il sistema portuale, aeroportuale, ferroviario e stradale a servizio della Sicilia centro-meridionale e soprattutto del territorio della Provincia di Agrigento. Tutto ciò, nella consapevolezza che la nostra terra, se riuscisse a superare il grave gap infrastrutturale che l’ha progressivamente isolata dal resto del Paese, rilancerebbe autorevolmente il proprio ruolo naturale di Porta d’Europa sul Mediterraneo, sia dal punto di vista socio-culturale che da quello economico e commerciale.