L’Omceo di Agrigento accanto ai familiari del dottore Alaimo

“Il Consiglio e tutto l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri si stringe attorno ai familiari di Gaetano Alaimo, stimato professionista, ucciso ieri pomeriggio nell’ambulatorio dove stava esercitando la sua professione. Quanto accaduto ci lascia attoniti e indubbiamente riporta a galla il problema della sicurezza in ambito sanitario. Ciò che più fa male è pensare che un uomo esca armato e sia capace di togliere la vita a una persona, qualunque ne sia il motivo. Perché non c’è mai una motivazione o una giustificazione che attenui la responsabilità di chi ha premuto il grilletto così come non ci saranno mai parole di consolazione per i familiari del dottore Alaimo. Condanniamo questo folle gesto perpetrato nell’ambulatorio medico, innanzi al personale in servizio. Ancora un atto di violenza, questa volta mortale, che lascia un segno indelebile e tanto sgomento tra i medici tutti”.

Con queste parole Santo Pitruzzella, presidente di Omceo Agrigento, interviene in merito a quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nell’ambulatorio medico a Favara, dove il dottore Gaetano Alaimo è stato ucciso brutalmente durante lo svolgimento della propria attività.

Lascia un segno pesantissimo sulla comunità Agrigentina il brutale omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, 65 anni, ucciso ieri da un suo assistito per futili motivi. Molto conosciuto non solo a Favara, dove materialmente aveva lo studio e operava, ma anche nell’intero hinterland. In tanti, infatti, anche dai paesi vicini si recavano nel suo studio riconoscendogli professionalità e bravura.

L’ex sindaco: “Mi sento un po’ orfano”

A ricordarlo tra i tantissimi anche l’ex sindaco di Campofranco, Rino Pitanza, uno dei suoi assistiti: “Non ho ancora realizzato quello che è successo, ci dovevamo vedere dopo le feste di natale – racconta -. Un abbraccio alla moglie, ai figli e ai collaboratori dello studio che erano diventati visi e voci familiari. Mi sento un po’ orfano. Tanti… tantissimi si sentono orfani di una brava persona, di un bravo medico, di un buon amico. E anche se adesso non sei più ad accogliermi con il tuo sorriso prometto che manterrò la promessa di ascoltare sempre i tuoi consigli”.

Fermato l’assassino

Alaimo è stato assassinato con un colpo di pistola nel suo ambulatorio davanti agli impiegati e ai pazienti in attesa in ambulatorio per non aver voluto firmare un certificato medico che serviva all’omicida per il rilascio della patente. Sarebbe questo il motivo del delitto di Favara. E’ stato firmato dal magistrato l’arresto a carico di Adriano Vetro, 47 anni, bidello di Favara, ritenuto il responsabile dell’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo. Le ipotesi di reato contestate sono omicidio premeditato e porto abusivo di arma da sparo clandestina. L’arma, ritrovata a casa di vetro, infatti, risulta rubata. L’indagato, nella serata di ieri, è stato trasferito alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.