Ritornano i Mercatini di Natale a Campobello di Licata

Il Sindaco di Campobello di Licata Antonio Pitruzzella e tutta la giunta municipale, sono felici di comunicare il ritorno dei Mercatini di Natale a Campobello, un momento ormai tradizionale che è stato fermato a causa del COVID, ma che adesso finalmente torna per regalare momenti di leggerezza dopo un periodo molto difficile per tutti i cittadini.

I mercatini si svolgeranno nel mese di Dicembre, nelle giornate del 4, 8, 10 e 18 Dicembre in Piazza XX Settembre, dalle ore 10 alle ore 21.

Saranno previste delle attività di intrattenimento a cura delle associazione

