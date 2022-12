Campobello di Licata, Comune: avviso per incarico tecnico Pnrr

Avviso pubblico del Comune di Campobello di Licata per la selezione di 1 esperto per il conferimento dell’incarico per funzione tecniche, nell’ambito del programma ricadente nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’ esperto – come da regolamento comunale – deve avere un’esperienza lavorativa fino a 3 anni. I candidati ammessi a colloquio saranno convocati tramite Pec.

GIOVANNI BLANDA