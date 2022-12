Ubriachi alla guida, denunciati tre agrigentini

È di tre denunce per guida in stato di ebbrezza il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Agrigento avvenuti nel fine settimana. I militari dell’Arma, impegnati in posti di controllo soprattutto per contrastare il fenomeno della guida da ubriachi, hanno pizzicato tre automobilisti risultati positivi all’alcol test. Due di loro sono ragazze: una trentenne casalinga di Licata e una ventenne studentessa di Favara. Il terzo è un impiegato, sempre di Favara, sorpreso con un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalla legge.