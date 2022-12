Campobello di Licata, Ordinanza veicolare per Immacolata Concezione

Con ordinanza municipale firmata dal sindaco Antonio Pitruzzella, è disposta la chiusura, con divieto di sosta, del traffico veicolare in via Napoli, dal 6 a giorno 8 dicembre, tra le ore 17 e le ore 21, fatta eccezione dei mezzi delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. Il provvedimento è emesso in occasione dei festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione.

GIOVANNI BLANDA