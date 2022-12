Gestione dell’impianto di depurazione di Ribera: assolto Marco Campione

Il Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, ieri pomeriggio, ha assolto Marco Campione dalle accuse mosse relative alla gestione dell’impianto di depurazione del Comune di Ribera perché il fatto non sussiste, e da un’ipotesi di abuso d’ufficio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In particolare, a Marco Campione venivano contestati i reati di abuso d’ufficio e truffa nonché altri reati in materia ambientale.

Nel processo era imputato, ed è stato parimenti assolto perchè il fatto non sussiste, anche Giuseppe Giuffrida, ex componente del cda della società, con delega in materia ambientale, al quale venivano contestati, in concorso con Campione, i reati ambientali.

La vicenda ruotava su un guasto al sistema fognario con reflui non depurati finiti, per mesi, in contrada Mirillo Bocca di Vallone e poi, attraverso il fiume Verdura, in mare. Le indagini furono svolte fino al 2015.

Il Tribunale, aderendo alla tesi difensiva dell’Avv. Lillo Fiorello, ha dichiarato l’assoluzione degli imputati, nonostante quasi tutte le ipotesi di reato fossero già prescritte.