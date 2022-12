Ospedale di Ribera, Pd presenta interrogazione

Le criticità segnalate nei presidi ospedalieri del versante occidentale della provincia di Agrigento al centro di un’interrogazione parlamentare presentata dai Deputati del Partito Democratico al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore alla Salute.

Nell’interrogazione si chiedono chiarimenti in merito alla risoluzione delle diverse criticità che investono l’Ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, presidio sanitario strategico per un vasto comprensorio montano che deve tra le altre cose affrontare difficoltà per lo stato non efficiente delle vie di comunicazione stradale.

Come più volte denunciato dai sindaci e dalle associazioni presenti nel territorio, sono diversi i problemi registrati nella struttura ospedaliera di Ribera: dalla scarsa disponibilità di personale sanitario e di posti letto alla difficoltà a gestire le urgenze. La situazione di evidente carenza di servizi e una precaria organizzazione non adeguata alle esigenze sanitarie di un vasto territorio, determinano un sovraccarico di accesso al vicino Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, che affronta anch’esso difficoltà soprattutto dal punto di vista della carenza di personale.

I parlamentari del Gruppo Pd all’Ars chiedono ai rappresentanti del Governo regionale se sono a conoscenza delle criticità che investono l’Ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera e l’intero territorio e se vi sia l’intenzione di porre in essere tutte le misure necessarie a risolvere celermente le problematiche esposte, al fine di garantire adeguati livelli essenziali di assistenza alla popolazione interessata.