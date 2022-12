“Va prorogato il termine per il pagamento delle tasse automobilistiche scadute e relative al periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2021. In Sicilia il termine per il pagamento senza interessi e sanzioni scade domani, ma le agenzie Aci sono in affanno e non riescono ad effettuare l’esazione a causa delle richieste last minute degli utenti che vogliono approfittare del beneficio concesso con la legge regionale 16 del 2022. Invito il governo regionale a presentare un emendamento alle variazioni di bilancio che arriveranno in Aula nei prossimi giorni per prorogare il termine fino al 30 giugno 2023”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana.