Amministrative a Sciacca, verifica schede elettorali in Prefettura

È stata fissata per lunedì 5 dicembre prossimo, alle ore 16, negli uffici della prefettura di AGRIGENTO, la verifica delle schede elettorali dell’ultima elezione amministrativa di Sciacca del 12 giugno scorso. E’ stata disposta dal Tar di Palermo a seguito del ricorso per l’annullamento del risultato del primo turno elettorale di Sciacca presentato dal candidato sindaco Ignazio Messina. Questi, subito dopo la chiusura dei verbali, si era rivolto alla giustizia amministrativa chiedendo l’annullamento del risultato elettorale del primo turno. A Messina, infatti, sono mancati quei 18 voti che gli avrebbero permesso di raggiungere il 40% delle preferenze necessario per essere eletto al primo turno. La seconda sezione del Tar di Palermo ha recentemente disposto la riapertura delle schede votate all’interno di una dozzina delle 41 sezioni cittadine e il 5 dicembre la Prefettura provvederà alla verifica di queste schede alla presenza dei legali dei due candidati.