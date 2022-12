Furto in un appartamento: rubati 16mila euro in contanti

Furto in un appartemento di via Brescia, nel quartiere Perriera a Sciacca. I malviventi, approfittando della momentanea assenza della proprietaria, una donna di 61 anni, sono riusciti a forzare un infisso, e senza difficoltà sono penetrati all’interno dell’immobile.

Hanno messo la casa a soqquadro ed hanno trovato in un cassetto 16 mila euro in contanti, in banconote di grosso taglio.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Gli investigatori sono alla ricerca di indizi, ed elementi utili all’identificazione dei responsabili.