Sanità, chiesti risarcimenti milionari all’Asp di Agrigento

Due casi di presunta malasanità e altrettante richieste di risarcimento danni milionarie avanzate dai familiari nei confronti dell’Asp di Agrigento. Il primo episodio risale al giugno 2016 quando una donna, dopo un calvario iniziato l’anno precedente che l’ha vista ricoverata in diverse strutture dell’agrigentino, è deceduta. Gli eredi hanno presentato una richiesta danni di 710 mila euro. L’Asp di Agrigento ha presentato ricorso e l’udienza del processo è in programma il prossimo 13 dicembre.

Il secondo caso riguarda un parto avvenuto nel 2007 in uno dei reparti di ginecologia ed ostetricia di un ospedale della provincia. Secondo i familiari, che hanno avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a 3 milioni di euro, i sanitari avrebbero causato una lesione cerebrale dell’emisfero destro causando una invalidità del 100%. Anche per questa vicenda l’Asp di Agrigento, che in primo grado è stata condannata al pagamenti, si è opposta alla richiesta facendo ricorso. L’udienza è in programma il 9 dicembre.