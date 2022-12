Favara, scontro frontale tra due auto: due feriti, uno in prognosi riservata

Brutto incidente nella tarda serata a Favara. In via Aldo Moro due auto una Bmw e una Fiat 600 si sono scontrate frontalmente, e una delle due poi si è catapultata in un lato; il bilancio è di due feriti.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento e i sanitari del 118 che hanno trasferito i due feriti all’Ospedale di Agrigento; uno dei feriti è trasferito a Villa Sofia di Palermo.