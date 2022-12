Ragazzo muore travolto da un treno

Tragedia a Cardillo,un ragazzo è stato investito ed ucciso da un treno. Sul posto la polizia ferroviaria, vigili del fuoco, personale del 118 e le autorità giudiziarie.

Addosso alla vittima non sarebbero stati trovati documenti. Sono in coso le indagini da parte della polizia ferroviaria per identificare il giovane. Da stabilire se si sia trattato di incidente o di un suicidio.