Furto nel centro di San Leone, rubato borsello da auto in sosta

Parcheggia l’automobile lungo via Magellano, nel cuore della frazione balneare di San Leone, ma al suo ritorno trova il vetro in frantumi e il borsello che aveva lasciato in vista nell’abitacolo è sparito. Furto ad Agrigento dove ignoti, approfittando della momentanea assenza, sono riusciti a portare via un borsello di proprietà di un impiegato trentasettenne di Favara.

L’uomo aveva parcheggiato la sua Audi A3 lasciando in vista un accessorio al cui interno vi erano effetti personali, documenti e carte di credito. Al momento di riprendere il veicolo ha trovato il vetro anteriore destro in frantumi e si è subito accorto che del borsello non c’era più traccia.

Così si è recato dai carabinieri della stazione di Villaggio Mosè e ha denunciato l’accaduto. Al via le indagini per risalire ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.