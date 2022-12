Giusy Sortino L’artista Neomelodica Ritorna Con un Nuovo Inedito Dal Titolo Maggie Mparat a Perdere nell’Inedito ce anche la partecipazione del Fratello Minore Angelo Sortino in Arte Black Angel che 2 mesi fa un suo Singolo in Tendenze su YouTube Italia , il suo Video in pochi giorni raggiunge 50 mila Visualizzazioni .

I Due Ragazzi Rappresentati Dalla Venere Production Di Colonia (Germany) Fanno passi da gigante nel Mondo Della Musica . Infatti i Due Artisti Aprono il Concerto Di Alessandro Fiorello e Federica Paceco a Liegi in (Belgio).

Prossimamente Saranno anche in Concerto con altri Big del Neomelodico, Gabriel Piscopo- Noemi Mesto- Giampiero Macaluso ecc.

Il Brano sara’ anche Presente nella Compilation di Natale della Flash Music

Dove Partecipa Con Un Brano Anche il Noto Artista Daniele De Martino .