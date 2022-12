In pieno svolgimento i festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine dell’Immacolata Concezione a Campobello di Licata

In pieno svolgimento – dopo più di due anni di stop per pandemia – i festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine dell’Immacolata Concezione, a Campobello di Licata.

Oggi, mercoledi, è la vigilia della festa. Alle ore 18, nella chiesa di Gesu’ e Maria, Santo Rosario e novena cantata. Seguira’, alle ore 18,30, la celebrazione della santa messa e, con inizio alle ore 19,30, i vespri solenni. Il “Falo’ dell’Immacolata” e la “Muffulettata” chiuderanno la vigilia di festa. Una delle feste popolari e religiose più antiche a Campobello di Licata. E’ la festa dell’Immacolata, celebrata nella chiesa di Gesù e Maria, il più antico tempio religioso della città. Tanti sono i devoti dell’Immacolata Concezione. La solenne processione del simulacro della Vergine per le vie cittadine è la conclusione della festa.

