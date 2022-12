Campobello di Licata, seconda giornata dei Mercatini natalizi

Oggi (giovedi 8 dicembre), a Campobello di Licata, nella centrale Piazza XX Settembre, dalle ore 10 alle ore 21, Mercatini natalizi, seconda giornata. L’iniziativa e’ della civica amministrazione e, in particolare, del giovane e dinamico assessore municipale Calogero Patti.

Il programma. Dalle ore 10 alle ore 20, mercatini natalizi.

Raduno di auto d’epoca, in piazza, dalle ore 11 alle ore 13, a cura dell’associazione ‘Amici del Cavallo’. In serata, dalle ore 19 alle ore 21, degustazione di vino e ceci, a cura dall’Euroform. Dalle ore 19, infine, esibizione de ‘Ciaramiddaru’, degli ‘Amici del Cavallo’

Giovanni Blanda