Caronia: Mai cibo sintetico sulle tavole siciliane

“Mai cibo sintetico sulle tavole siciliane. L’idea di alimentarci con carne o altri prodotti creati da una cellula staminale é riprovevole. Siamo la terra che meglio rappresenta il biologico nel mondo. I nostri formaggi, la nostra carne, la nostra frutta, i nostri vini non potranno essere soppiantati da un laboratorio in vitro. Sosteniamo la battaglia di Coldiretti che una grande campagna nazionale sta chiedendo una legge per impedire la commercializzazione dei cibi sintetici in Italia. In Sicilia c’è l’impegno totale del governo Schifani e del nostro assessore alle Politiche agricole Luca Sammartino a sostenere i nostri prodotti tipici e le aziende delle filiere agroalimentari nei processi di innovazione e commercializzazione grazie ad un utilizzo massivo dei fondi strutturali. Con noi l’era del metaverso in agricoltura non arriverà mai”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega-Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.