Convocazione Consiglio Comunale a Canicattì per lunedì 12

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE ORDINARIA, PER LE ORE 9,30 DI LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 10.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE.
SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I. PER L’OCCASIONE SARANNO ADOTTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI VIGENTI IN TEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ANNUALITÀ 2022, AI SENSI DELL’ART.250, COMMA 2 TUEL: VARIAZIONE ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA PERCORSI TURISTICI ED ASACOM FINANZIAMENTO STATALE E REGIONALE GIUSTA NOTA PROT. N. 48064 DEL 06/12/2022, PRESENTATA DALLA P.O. N. 3 D.SSA C. MELI;
3. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ANNUALITÀ 2022, AI SENSI DELL’ART.250, COMMA 2 TUEL – VARIAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO D.L. 17/2022. GIUSTA NOTA PROT. N. 48064 DEL 06/12/2022, PRESENTATA DALLA P.O. N. 3 D.SSA C. MELI;
4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE” GIUSTA NOTA PROT. N. 48253 DEL 07/12/2022, PRESENTATA DALLA P.O. N. 2 D.SSA P. SOLA;
Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;
B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.
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