Naro in lutto, cede solaio: muore in ospedale l’artigiano

Naro in lutto per la grave perdita dell’artigiano trentanovenne Michele di Gerlando vittima di un incidente mentre lavorava. Ancora non sono noti i dettagli dell’incidente, probabilmente è ceduto il pavimento, prontamente soccorso è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate.

Il trentanovenne lascia moglie e due figli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì. Il sindaco Maria Grazia Brandara e la giunta sono in viaggio verso Caltanissetta. Annullati tutti gli eventi natalizi previsti nella giornata di oggi.