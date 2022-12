Rubano soldi, pc e cellulare da negozio: due denunce

I carabinieri di Agrigento hanno denunciato un marocchino di ventinove anni, residente a Favara, e un diciassettenne tunisino, ospite di una comunità ad Aragona, per il furto avvenuto in un negozio di sanitari al Quadrivio Spinasanta.

I due, approfittando della pausa pranzo, si sono intrufolati nell’attività commerciale riuscendo a portare via 1.400 euro in contanti, un computer e un cellulare. A fare la scoperta è stata la proprietaria del negozio al momento di ritornare al lavoro. Immediata la chiamata ai carabinieri che in breve tempo hanno chiuso il cerchio investigativo.

Le telecamere di sorveglianza, peraltro in una zona trafficata e piena di persone, hanno poi fatto il resto. I due indagati devono rispondere di furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria.