Scarica pannelli solari senza autorizzazione: multata una ditta

Pannelli solari, materiale per l’installazione e blocchi di cemento scaricati sul tetto di un edificio in via Atenea senza alcuna autorizzazione. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno elevato una multa dall’importo di quasi mille euro al titolare di una ditta.

Dal controllo è emersa la mancanza delle necessarie autorizzazioni per le operazioni di scarico e per l’occupazione del suolo pubblico. Una gru di grosse dimensioni ha operato infatti lungo via Atenea, in quel momento trafficata. Sono stati alcuni passanti a chiamare le forze dell’ordine.