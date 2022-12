Scontro tra due auto a Licata: tre i feriti

Incidente stradale a Licata sulla bretella tra il ponte di corso Argentina e il quartiere di Fondachello-Playa. Secondo le prime ricostruzioni, a scontrarsi per cause ancora in fase di accertamento sarebbero state due auto.

Il bilancio è di tre feriti, che sono state trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo D’Altopasso ma nessuno è grave.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, gli agenti del commissariato di Polizia.