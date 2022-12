Assemblea Regionale Ente Pro loco Sicilia

Domenica 11 Dicembre 2022, nella mattinata e nel pomeriggio si terrà, presso la splendida cornice dell’Hotel Miravalle e della Sala Consiliare del Comune di Ribera(AG), l’Assemblea dell’Ente Pro Loco Sicilia dove le Pro Loco Siciliane si troveranno riunite per discutere le determinazioni assunte in Assemblea Nazionale EPLI, svoltasi a Pomezia(Roma) il 25 e 26 del mese scorso; attivazione servizi di progettazione per bandi; aggiornamento attività servizio civile universale; protocolli d’intesa con “Etnazar” e “Alta Formazione Sicilia Società Cooperativa insieme a Università per gli studi europei Jean Monnet”; e per chiudere, il bilancio dell’Ente per il 2023. Ad oggi l’Ente è presente in tutte le province con decine di Pro Loco associate e il lavoro avviato sta producendo effetti positivi nelle Comunità coinvolte attraverso il coinvolgimento di energie fresche e di professionisti del settore turistico. Di recente è inviata la richiesta di riconoscimento alla Regione Siciliana dell’Ente come da Decreto n. 488 del 07/04/2021 nella rappresentanza degli Enti e il loro rapporto con l’Istituzione Regionale. Ente Pro Loco Sicilia è articolazione regionale del costituito Ente Nazionale Ente Pro Loco Italiane, divenuta una Rete Associativa di Terzo Settore all’avanguardia, dove oltre alla Sicilia fanno parte: Lazio, Puglia, Calabria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Veneto, Toscana e Basilicata. Le Pro Loco Siciliane, con il Presidente dell’Ente Pro Loco Sicilia Salvo Zappalà, Vi aspettano per questo importante appuntamento che vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo e di tante autorità.