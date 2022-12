Canicattì, campo sportivo: convocazione Consiglio Comunale straordinario aperto per mercoledì 14 dicembre

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE STRAORDINARIA E APERTA, PER LE ORE 18 DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 19.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. DISCUSSIONE IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO ADEGUATO PER LA CITTÀ DI CANICATTÌ (COME DA RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI SOTTOSCRITTORI LA PRESENTE CONVOCAZIONE); GIUSTA NOTA PROT. N. 48030 DEL 06/12/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: D. FICARRA , F. FALCONE , G. LALICATA, G. DI FAZIO , C. SCIABBARRÀ, G. CILIA E A. CUVA;

Si precisa che:

ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;

se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta verrà sciolta e riconvocata.