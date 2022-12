Tenta furto in un panificio: arrestato 45enne

Tenta di scassinare l’ingresso di un panificio ma viene beccato in flagranza dai carabinieri. I militari della Tenenza di Favara hanno arrestato un 45enne per il reato di furto aggravato.

L’uomo, alle prime luci dell’alba, ha provato ad intrufolarsi in un panificio in corso Vittorio Veneto utilizzando l’ingresso secondario. I carabinieri, giunti sul posto dopo una segnalazione, lo hanno trovato mentre stava tentando di forzare la serratura.

Per questo motivo è scattato l’arresto in flagranza. L’uomo, difeso dall’avvocato Daniele Re, comparirà domani mattina per il giudizio direttissimo davanti il giudice Fulvia Veneziano. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Cecilia Baravelli.