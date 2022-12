Agrigento, incidente sul lavoro alla zona industriale: operaio in ospedale

Momenti di panico alla zona industriale di Agrigento dove un operaio di trentatré anni, originario di Palma di Montechiaro, è rimasto ferito in seguito ad una brutta caduta sul lavoro. L’uomo si trovava in un capannone in contrada San Benedetto quando, per motivi ancora poco chiari, avrebbe perso l’equilibrio rovinando sul selciato.

L’impatto col suolo è stato forte e si è temuto il peggio. Immediati i soccorsi con il trasferimento all’ospedale di Agrigento dove per fortuna i medici hanno riscontrato solo un trauma alla gamba giudicato guaribile in dieci giorni.