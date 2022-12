“Solamente chi non ha visto o ha fatto finta di non vedere la gestione dei conti da parte degli ultimi governi della Regione può stupirsi della situazione sempre più drammatica, che la Corte dei Conti ha solo certificato sospendendo anche il giudizio sul rendiconto del 2020. Il governo Schifani ha ereditato una situazione ai limiti del collasso, con una responsabilita che è tutta in capo ai tre governi regionali che lo hanno preceduto ed allo Stato per aver costantemente posposto le soluzioni, senza cercare di trovare un modo strutturale per una radicale riforma della spesa e delle entrate. Certamente oggi serve, a maggior ragione trovandoci di fronte a due governi nazionale e regionali appena insediatisi, che vi sia massima collaborazione fra lo Stato e la Regione nella sua doppia articolazione di esecutivo e Assemblea regionale siciliana. Occorre soprattutto che quest’ultima sia coinvolta in modo concreto e non, come avvenuto troppo spesso con i precedenti governi regionali, solo informata di trattative e accordi che poi si sono puntualmente rivelati fallimentari sotto il profilo politico e finanziario. Sono certa che proprio a partire da questa vicenda, che condizionerà in modo determinante la vita del suo governo regionale, il presidente Schifani vorrà e saprà mettere in pratica quello spirito di collaborazione, dialogo e sinergia con l’Ars di cui abbiamo parlato nel dibattito di due giorni fa”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo di Lega-Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.