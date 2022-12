L’Unione Europea apre al Ponte sullo Stretto: “Pronti a finanziare avvio lavori”

“Non abbiamo discusso solo dell’inclusione” del Ponte sullo Stretto di Messina nelle Ten-T, “che c’era già, so che è molto importante per il governo italiano, abbiamo discusso dei prossimi passi e ci siamo messi a disposizione. Aspettiamo un progetto solido per finanziare la prima fase di fattibilità e poi il progetto partirà”. Lo ha detto la commissaria Ue per i Trasporti, Adina Valean, rispondendo a una domanda sull’incontro con il vicepremier Matteo Salvini. “A parte avere una intenzione, bisogna avere una fase di preparazione e poi essere pronti per la costruzione effettiva”, ha evidenziato.

“L’obiettivo è, se tutto va come mi auguro e come l’Italia si augura, è partire con i lavori” per il ponte sullo stretto di Messina “entro due anni”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles. “In questa manovra economica – continua – riportiamo in vita la società, dopo anni e anni di forzata pausa. Io dò le indicazioni e mi assumo l’onore e l’onere di fare una scelta: poi ci sono ingegneri che lavorano, che hanno lavorato e lavoreranno sul progetto”. “Unire Palermo a Berlino e ad Amsterdam è qualcosa di rilevante. Spero che non ci siano i professionisti del no, in perenne attività per bloccare queste grandi opere”, conclude.