La Città Metropolitana di Palermo e l’Ufficio Scolastico Provinciale AT di Palermo hanno presentato i “Laboratori sulla sostenibilità” che si svolgeranno il 15 e 16 dicembre, insieme alle altre attività promosse nell’ambito del Progetto “InterAgiamo”, rivolte agli studenti degli istituti superiori del territorio metropolitano.

Le attività laboratoriali si configurano come momenti di informazione e di apprendimento sui temi dello sviluppo sostenibile destinati ai 10 istituti scolastici selezionati da Città metropolitana di concerto con l’Ufficio scolastico provinciale AT Di Palermo: il liceo scientifico Benedetto Croce, il liceo scientifico Galileo Galilei, l’Istituto Pietro Piazza, il liceo linguistico Cassarà, il liceo socio e psicopedagogico De Cosmi, il liceo delle Scienze umane Danilo Dolci di Palermo, l’Istituto Mursia di Carini, l’istituto Pietro Domina di Petralia Sottana, l’Istituto Salerno di Gangi, l’Istituto Mandralisca di Cefalù.

«Questa iniziativa permetterà a tanti ragazzi di sperimentarsi e confrontarsi su un tema importante come quello della sostenibilità. Saranno realizzate diverse attività laboratoriali che offriranno loro occasione di confronto e di studio, per acquisire consapevolezza su cosa vuol dire uno stile di vita sano e orientato al rispetto dell’ambiente. Momenti di riflessione che certamente li aiuteranno nel loro percorso di formazione civica», afferma il sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla.

Le attività sono orientate a promuovere la consapevolezza sui temi dell’Agenda 2030, in tema di sostenibilità, e a stimolare in modo pratico la creatività degli studenti per incoraggiare l’adozione di comportamenti che promuovono lo sviluppo sostenibile nel loro territorio. I laboratori sulla sostenibilità saranno quattro: “Quattro passi quattro canti”, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze della città attraverso la progettazione di nuovi itinerari partendo dal cuore di Palermo; “Architetti del futuro”, un laboratorio per stimolare il confronto aperto e costruttivo sul tema della sostenibilità, al fine di promuovere buone pratiche soprattutto in riferimento all’utilizzo della plastica e allo smaltimento dei rifiuti; “Uno nessuno 100 usi”, destinato a promuovere la creatività dei ragazzi spingendoli a fare della sostenibilità uno stile di vita con un’attività di progettazione orientata al riciclo e al riutilizzo delle risorse; “Come in un quadro di Guttuso”, permetterà agli studenti di rendere più appetibile la visita alla propria scuola, ponendo particolare attenzione all’inclusione e alla sostenibilità.