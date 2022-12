Detenuti del carcere minorile di Acireale bruciano cella: agenti intossicati

Due detenuti del carcere minorile di Acireale hanno dato fuoco alle suppellettili della loro per protesta e il fumo ha rapidamente invaso l’intera sezione, dove erano presenti altri 18 reclusi.

Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno aperto tutte le celle e hanno accompagnando i detenuti nel cortile passeggi, mettendoli in sicurezza. Cinque agenti sono stati poi portati al Pronto soccorso per sintomi di intossicazione da fumo, e sono stati poi dimessi. Dell’episodio, avvenuto venerdì notte, ha dato notizia oggi Calogero Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del sindacato autonomo della polizia penitenziaria Sappe.

“L’ennesima tragedia sfiorata a scusa della scellerata gestione di soggetti con problematiche di carattere psichiatrico, che vengono assegnati in istituti penitenziari come quello di Acireale, una struttura totalmente inadatta a contenere simili tipologie di detenuti”, ha lamentato Navarra.

Solidarietà e apprezzamento “per la professionalità, il coraggio e lo spirito di servizio dimostrati di poliziotti penitenziari di Acireale” sono stati espressi da Donato Capece, segretario generale del Sappe.