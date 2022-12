Stanziamento di 52 milioni di euro a favore dei comuni e delle ex province

“Sono particolarmente soddisfatta dello stanziamento di 52 milioni di euro nella manovra di fine anno, esitata in commissione Bilancio, a favore dei comuni e delle ex province quale contributo al di fuori del fondo delle Autonomie locali per alleggerire la spesa dovuta al caro energia. In II Commissione è stato approvato un emendamento che consente la partecipazione delle imprese agroalimentari siciliane alle grandi fiere internazionali con una dotazione di un milione di euro. Infine viene aumentato, con una mia proposta emendativa, fino a 700 mila euro il capitolo che permette alla partecipata Sas di garantire con il proprio personale servizi e assistenza tecnica ai Dipartimenti regionali”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega-Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.