Tragico incidente: morto centauro di 49 anni

Un incidente mortale è avvenuto a Gravina di Catania. quando in via Aldo Moro un 49enne di Mascalucia, in sella a una moto Honda Sh 300, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un’automobile parcheggiata.

L’impatto, violentissimo, è stato fatale. Inutile i tentativi di rianimare il conducente da parte del personale sanitario del 118 arrivato sul posto. Nei luoghi teatro dello schianto sono giunti i carabinieri per tutti gli accertamenti necessari. La via Aldo Moro è interessata da alcuni lavori sull’asfalto.