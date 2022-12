“Destinazione Agrigento Natale 2022”, il cartellone degli eventi

E’ stato presentato nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello il ricco e variegato cartellone degli eventi delle festività Natalizie. Eventi a partire dal 8 Dicembre al 6 Gennaio.

In conferenza il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, Costantino Ciulla assessore alla cultura e allo spettacolo, Fabrizio La Gaipa della DMO Valle dei Templi, il presidente e il direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello, Alessandro Patti e Salvatore Prestia, e Lello Analfino special guest del Concerto di Capodanno insieme ad Achille Lauro.

PROGRAMMA

Dal 06 al 19 Dicembre – Teatro Pirandello – Spettacoli natalizi per le scuole (Matinèe)

Dall’08 Dicembre al 06 Gennaio – Centro Storico: Illuminazione Artistica

Dal 16 al 24 Dicembre – Centro Storico: Il Trenino di Babbo Natale

Dal 16 al 23 Dicembre – Via Atenea – Christmas Event Buskers

Dal 12 al 06 Gennaio – San Leone – Christmas on the beach Alberi di Natale in spiaggia

Dal 08 al 26 Dicembre – Palacongressi – La Casa di Babbo Natale

Dal 15 Dicembre al 08 Gennaio – Villa Bonfiglio: Il Villaggio di Natale: Mercatini, Luna Park e Animazione

Dal 16 al 24 Dicembre – nei quartieri – Le Tradizionali Novene Siciliane

10 Dicembre – Teatro Pirandello – FABIO CONCATO in Concerto

11 Dicembre – Cattedrale – Novena di Natale a cura dei Quartet Folk

12 Dicembre – nei quartieri – Suoni e Canti di Natale

13 Dicembre – nei quartieri – Suoni e Canti di Natale

14 Dicembre – nei quartieri – Suoni e Canti di Natale

15 Dicembre – Basilica dell’Immacolata – Concerto Ventu Novu

16 Dicembre – Piazza Pirandello – Tradizionali Novene Natalizie

Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

17 Dicembre – Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

Chiesa Don Guanella – Opera dei Pupi – F.lli Napoli

Chiesa San Domenico – Concerto Nativitas – Coro Santa Cecilia

Teatro Pirandello – Musical “Buoni se Potete”, con CORRADO TEDESCHI

18 Dicembre – Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

Via Atenea – Le marionette di Enzo Scandura

Teatro Pirandello – Musical “Buoni se Potete”, con CORRADO TEDESCHI

19 Dicembre – Chiesa Santa Rosa – Concerto Ventu Novu

20 Dicembre – Teatro Pirandello – Spettacolo Pasolini ed Ezra Pound

21-22-23-29-30 Dicembre – Animazione per bambini in Città

21 Dicembre – Chiesa Villaggio Mosè – Concerto Fulgentissima Notte

Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

22 Dicembre – Teatro Pirandello – Concerto di Natale

Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

23 Dicembre – Via Atenea e P.zza Pirandello – La Carrozza di Babbo Natale

Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

Chiesa San Domenico – La Grande Novena di Natale – Quartet Folk

24 Dicembre – Via Atenea – Natale in Musica

26 Dicembre – Social Christmas Padel – 2^ edizione

27 Dicembre – PalaMoncada – Natale in casa Fortitudo – Torneo Basket

Social Christmas Padel – 2^ edizione

Circolo Empedocleo – Suoni e canti di Natale

28 Dicembre – Mediterranea Padel Cup

Ore 18.00 – Biblioteca Lucchesiana – Presentazione Libro “Sono cose che passano” di Pietrangelo Buttafuoco

28 Dicembre – Teatro Pirandello – THE GOSPEL NIGHT – from Chicago USA

29 Dicembre – Teatro Pirandello – “Le note dell’Anima” – Osvaldo Lo Iacono in Concerto

30 Dicembre – Via Atenea – Marcia Complesso bandistico V.Bellini di Agrigento

Circolo Empedocleo – Spettacolo Ti Racconto il Natale in Sicilia

Unità Pastorale Villaseta – La Cantata dei pastori

31 Dicembre – Piazza Marconi – CAPODANNO ALL’ITALIANA: Riccardo Gaz, Silvio Schembri, Lello Analfino e I Tinturia, Special DJ set di ACHILLE LAURO a seguire Pablo DJ

05 Gennaio – Teatro Pirandello – Concerto Grande Sud Orchestra

06 Gennaio – da Piazza Pirandello alla Cattedrale – I Re Magi a cavallo