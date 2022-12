La crisi delle librerie indipendenti siciliane, “Concorrenza spietata dell’e-commerce”

“Condividiamo la protesta, urbana e costruttiva, dei librai siciliani alle prese con colossi come Amazon e con lo strapotere dell’e -commerce: chiediamo all’ARS un intervento a favore della categoria, che rischia di soccombere dinanzi alla concorrenza spietata in atto sul web”: con queste parole, il presidente regionale della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Salvatore Bivona interviene in merito alle iniziative intraprese in Sicilia per fare fronte comune attraverso la piattaforma “Bookdealer”.

Si tratta, nello specifico, di trentadue librerie attive nell’isola: dodici a Palermo, quattro a Catania, due a Messina, una a Gela e una a Enna, tre a Ragusa, tre a Siracusa e altre sei sparse sul territorio regionale.

A preoccupare la CIDEC è la possibile chiusura di molte attività per via della minaccia esercitata dai colossi delle vendite on line, congiuntamente ai rincari delle utenze che hanno colpito tutti gli esercizi commerciali.