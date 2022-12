Ragazza 21enne tenta di uccidere gli zii affidatari a coltellate

Una giovane di 21 anni la scorsa sera ha tentato di uccidere gli zii affidatari a coltellate. La ragazza della Costa D’avorio si è scagliata contro lo zio in carrozzina e la zia ivoriana.

L’aggressione è avvenuta in via Giulio Sarmiento nella palazzine a Brancaccio. La ragazza ha ferito con un coltello i parenti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 . La donna di 55 anni della Costa d’Avorio è stata portata in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla, l’uomo di 81 anni al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Tutte e due in codice rosso. Per le ferite riportate sono stati operati. Le indagini sono condotte dalla sezione omicidi della squadra mobile. Sono stati sentiti i vicini pare che abbiamo raccontato di liti frequenti in casa.

Nonostante siano passate diverse ore ancora non è chiaro il motivo che ha fatto scattare l’aggressione. La giovane si trova in stato di arresto per tentato omicidio.