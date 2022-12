UniPa: Il 14 e il 15 si svolgeranno l’elezioni per i rappresentanti in seno al Consiglio degli Studenti

Il 14 e 15 Dicembre l’Università degli Studi di Palermo si appresta a rinnovare la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio degli Studenti, attraverso il voto elettronico sulla piattaforma ELIGO. Il CdS è principale organo di rappresentanza studentesca composto da due rappresentanti degli studenti per macro area. L’Udu Palermo anche questa volta si presenta all’elezioni con 4 candidati nelle area umanistica, giuridica, politecnica e delle scienze di base.

“È con estremo orgoglio che oggi l’Udu Palermo, il sindacato studentesco presente da 22 anni a UniPa, presenta i suoi candidati per il rinnovo della rappresentanza in seno al Consiglio degli studenti, organo di massima importanza per la rappresentanza studentesca – dichiara Valerio Quagliano, Coordinatore d’Ateneo dell’UDU Palermo.- In questa tornata elettorale abbiamo deciso di candidare come organizzazione le persone più adatte alle battaglie che porteremo in Consiglio degli Studenti, per tutelare e difendere i diritti degli studenti e delle studentesse.”

I candidati dell’Udu, sono: per la prima macroarea ( Scienze di base: comprende i dipartimenti DiFC; DMI; SAAF; DiSTEM; STEBICEF ) Manfredi Mezzatesta; per la terza macro area ( Politecnica: comprende i dipartimenti Ingegneria e Architettura) Francesco Cerami; per la quarta macro area ( Scienze Umane: comprende i dipartimenti Scienze Umanistiche, Culture e Società e lo SPPEFF ) Giovanna Billitteri; per la quinta macro area ( giuridica economica sociale: comprende i dipartimenti DEMS, DSEAS, Giurisprudenza ) Giulia Randazzo.

“È per noi un onore – dichiarano i candidati dell’Udu Giovanna Billitteri, Manfredi Mezzatesta, Giulia Randazzo, Francesco Cerami – essere i candidati dell’Udu Palermo per il Consiglio degli Studenti, organo di massima espressione politica degli studenti e delle studentesse universitarie. Avere la possibilità di essere candidati ci riempie di gioia e anche di responsabilità, e faremo del nostro meglio per poter diventare i Consiglieri degli Studenti dell’Università degli Studi di Palermo”

“All’interno del Consiglio Studenti abbiamo portato negli anni numerose proposte che hanno cambiato la vita degli studenti e delle studentesse: dall’aumento della No Tax Area, e la Carta dei Diritti degli Studenti e delle Studentesse – continua Valerio Quagliano – e numerose altre battaglie. Anche questa volta chiediamo il sostegno degli studenti e delle studentesse di UniPa per portare avanti la nostra visione di università all’interno degli organi di governance”