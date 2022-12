Aragona, ladri al Naselli pub: rubati soldi e danneggiato il locale

Raid all’interno del Naselli pub, in piazza Umberto I ad Aragona. Ignoti, nella notte tra sabato e domenica, sono riusciti a intrufolarsi nell’attività commerciale di proprietà di un imprenditore di 46 anni.

Una volta dentro hanno rovistato dappertutto, rubato circa duemila euro dal registratore di cassa e danneggiato il locale. In particolare i malviventi si sono accaniti sulle bottiglie di alcolici.

Il danno stimato, secondo una prima ricostruzione, ammonta a circa diecimila euro. A fare la scoperta è stato il titolare del locale a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire ai responsabili.