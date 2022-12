Campobello di Licata, Lavori discarica

Con provvedimento dirigenziale del settore dei Lavori pubblici, determinata l’ approvazione del piano di rientro, in particolare dei lavori della discarica sub comprensoriale, in territorio Bifara-Favarotta. E’ stata impegnata dal comune la somma di euro 136.743,37. Il programma dei pagamenti e’ compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole del patto di stabilita’ interna.

Giovanni Blanda.