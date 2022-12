Incendio in appartamento, morto 93enne a Castellammare

Tragedia a Castellammare del Golfo, nel Trapanese, dove un 93enne ha perso la vita in un incendio divampato nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a innescare le fiamme sarebbe stato un corto circuito dell’impianto elettrico. Il rogo avrebbe colto di sorpresa l’anziano, seduto su una poltrona e da solo in casa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri, allertati dai familiari della vittima. Purtroppo l’incendio non ha lasciato scampo al pensionato. L’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.