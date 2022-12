Trovato in casa con hashish e marijuana, arrestato giovane

I carabinieri della Stazione di Erice, nel Trapanese, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un trapanese di 23 anni. Nella sua casa di Pizzolungo, i militari hanno trovato circa 5 grammi di hashish, 75 grammi di marijuana, coltelli intrisi di sostanza, materiale per il confezionamento e 760 euro in contante, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Per l’uomo è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Erice con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.