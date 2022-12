Udicon Sicilia, Salvatore Lorefice eletto presidente regionale

Salvatore Lorefice è il nuovo presidente regionale di Udicon Sicilia. Lorefice, 33 anni, commissario uscente, è stato eletto ieri 5 dicembre all’unanimità durante il quarto congresso regionale di Udicon, svoltosi all’Hotel Federico II ad Enna. “Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me – ha dichiarato Lorefice – continuerò con la stessa costanza e la stessa passione a percorrere la strada già tracciata durante il periodo commissariale”. Al congresso hanno partecipato i rappresentanti di tutti i gruppi provinciali ed i relatori sono stati Fabrizio Ciliberto e Giorgia Abele, componenti del direttivo nazionale.

Il nuovo direttivo regionale, guidato da Lorefice, è formato da Alessandro Caruso, Salvatore Spataro, Piero Feroce, Guido De Amicis, Marco Tuzzolino, Martina Calà, Calogero Ricoli, Dario GIacoppo, Emanuele Barberi, Giusy Schirmo, Giuseppe Mortillaro e Antonino Astone. Per il collegio dei sindaci Federica Izzo, Giuseppe Stagno ed Emanuele Monaco, mentre i delegati al congresso nazionale sono, oltre allo stesso Lorefice, Daniela Tusa, Erica Parisi, Guido De Amicis, Marco Tuzzolino, Piero Feroce, Giusy Schirmo, Antonino Astone, Emanuele Barbieri, Giuseppe Mortillaro, Martina Calà, Alfio Ranieri Mangialino, Dario Giacoppo e Giuseppe Stango.